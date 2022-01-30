Tadilat yaparken 4'üncü kattan düştü; o anlar kamerada



Özgür YILDIZ/ÇINARCIK (Yalova), (DHA)-YALOVA´da evinin balkonunda tadilat yapan Hasan Yıldırım (30), dengesini kaybederek 4´üncü kattan düştü. Olay yerinde hayatını kaybeden Yıldırım´ın balkondan düştüğü an, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Poyraz Caddesi Çağdaş-1 Apartmanı'nda meydana geldi. Nişanlı olan ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenilen Hasan Yıldırım, 4´üncü kattaki dairesinin balkonunda tadilat yapmaya başladı. Yıldırım, balkon demirini kestiği sırada dengesini kaybederek, 4´üncü kattan beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yıldırım´ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yıldırım´ın balkondan düştüğü an, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Hasan Yıldırım´ın cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu´na gönderilirken, Cumhuriyet Savcısı olay yerinde ve Yıldırım´ın evinde inceleme yaptı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Çınarcık Özgür YILDIZ

2022-01-30 20:05:14



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