Çınarcık’ta altyapı çalışması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çınarcık’ta altyapı çalışması

İHA

Çınarcık’ta altyapı çalışması

Çınarcık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ilçede kanalizasyon alt yapı güçlendirme çalışmalarına devam ediliyor.
İlçe sınırları içerisinde imarlaşmanın başladığı sokaklarda ve mevcut sistemdeki kanalizasyon alt yapılarına ilave hatlar, Çınarcık Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor. Ekipler, Taşliman Mahallesi 413. Sokak’ta mevcut hatta ilave olarak kanalizasyon alt yapısı çalışması yaptı.
Çınarcık Belediyesi tarafından belli plan ve program dahilinde bölgesel olarak mevcut kanalizasyon alt yapısına ilave çalışmaların devam edileceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Milletvekili Poyraz: "Altınova, özel bir yer"
YEREL HABERLER Milletvekili Poyraz: "Altınova, özel bir yer"
Semt77 Yalovaspor-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: 82-76
YEREL HABERLER Semt77 Yalovaspor-Yukatel Merkezefendi Belediyesi ...
Semt77 Yalovaspor-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: 82-76
YEREL HABERLER Semt77 Yalovaspor-Yukatel Merkezefendi Belediyesi ...
Tadilat yaparken 4'üncü kattan düştü; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Tadilat yaparken 4'üncü kattan düştü; o anlar ...
Balkon demirini keserken dördüncü kattan düşerek hayatını kaybetti Tadilat yaparken 4. kattaki balkondan böyle düştü
YEREL HABERLER Balkon demirini keserken dördüncü kattan düşerek ...
Balkon demirini keserken dördüncü kattan düşerek hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Balkon demirini keserken dördüncü kattan düşerek ...
Altınova, basketbolda da marka olacak
YEREL HABERLER Altınova, basketbolda da marka olacak
Başkan Oral yatırımları yerinde inceledi
YEREL HABERLER Başkan Oral yatırımları yerinde inceledi
Buzlu zeminde düşen belediye başkanı ayak bileğini kırıldı
YEREL HABERLER Buzlu zeminde düşen belediye başkanı ayak bileğini ...
Teşvikiye Göleti dondu
YEREL HABERLER Teşvikiye Göleti dondu
Çiftlikköy’de Kadriya Temirbulatova’nın büstü açıldı
YEREL HABERLER Çiftlikköy’de Kadriya Temirbulatova’nın büstü açıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.