Çiftlikköy Belediyesi’nde en düşük işçi maaşı 7 bin 350 TL oldu Belediye işçileri maaş zammını Başkan Silpagar’la horon çekerek kutladı

Çiftlikköy Belediyesi ve Zirvekent A.Ş. ile Hizmetİş Sendikası arasında toplu sözleşme imzalandı. En düşük maaşın 7 bin 350 TL olduğu belediyede işçiler zammı Başkan Ali Murat Silpagar’la horon çekerek kutladı.

Toplu sözleşme imza töreni Çiftlikköy Düğün ve Konferans Salonu’nda gerçekleşti. ÖzGüvenSen Genel Sekreteri Hasan Koç ve Hizmetİş Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz, bölgede işçi ve personeline en yüksek zammı yaptığı için Silpagar’a teşekkür etti.

Törende konuşan Silpagar, zammı işçilere müjdeledi. Silpagar, belediye işçilerin maaş artış oranın yüzde 30,5 olduğunu dile getirerek, “Böylece en düşük işçi maaşımız 7 bin 350 TL olmuştur, hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Toplu sözleşme imzalarının karşılıklı olarak atılmasının ardından sendika temsilcileri tarafından Silpagar’a çiçek ve plaket hediyeleri takdim edildi. Silpagar da sendika temsilcilerine anı tabağı hediye etti.

Tören sonrasında Silpagar, bir süre horon çekerek işçilerin sevincine ortak oldu.

Törene Başkan Yardımcısı Abdurrahim Solmaz da katıldı.

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