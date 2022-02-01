Yalova’daki kentsel dönüşümde başvuru süresi uzatıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Yalova’daki 10 hektarlık riskli alanda yapılacak kentsel dönüşüm için başvuru süresi 14 Şubat’a kadar uzatıldı.

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, bölgede yaşayan vatandaşların mağdur olmaması için bakanlığı yetkileriyle görüşerek Bağlarbaşı Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm süresinin uzatılmasını talep etti. Bakanlık 31 Ocak 2021’de biten başvuru süresini 14 Şubat 2022 tarihine kadar uzattı.

Tutuk, kentsel dönüşümün bir numaralı öncelikleri olduğunu dile getirerek, “Bölge halkı ile görüşmeler gerçekleştirdik. Konuyu kendilerine aktardık. Karar aşamasında olan vatandaşlarımızın kaybı olmaması için böyle bir talepte bulunduk. Bakanlığımızda bunu uygun görerek bize 15 gün daha süre verdi. Şuan yüzde 50’den fazla hak sahibi sözleşme imzalamış durumda. Biz istiyoruz ki yüzde 100 ile anlaşılsın kimse mağdur olmasın” dedi.

Öte yandan başvuruların Gazipaşa Caddesi bulunan ‘Kentsel Dönüşüm Ofisi’nde yapıldığı bildirildi.

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