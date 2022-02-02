Üniversiteliler, Sulak Alanlar Gününü kutladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üniversiteliler, Sulak Alanlar Gününü kutladı

İHA

Üniversiteliler, Sulak Alanlar Gününü kutladı

Yalova Üniversitesi öğrencileri, Altınova Hersek Lagününü gezdiler. Öğrenciler, 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Gününü burada kutladılar.
Yalova Üniversitesine öğrencileri, 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Gününü Altınova Hersek Lagününde kutladı.
Yalova Üniversitesi öğrencileri, Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Kuş Gözlem Kulesi ile Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesini gezdi. Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Kuş Gözlem Kulesinde Dünya Sulak Alanlar Gününü de kutlayan öğrenciler, yetkililerden lagün hakkında bilgi aldılar. Türkiye’nin tek tapulu göl olma özelliğini de taşıyan Hersek Lagününe hayran kalan öğrenciler, Doğa ve Hayvanları Koruma Gönüllüleri Sözleşmesini de içeren Türkiye'nin ilk ve tek Altınova Belediyesi Doğa Pasaportunu da alan öğrenciler keyifli bir gün geçirdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yalova’daki kentsel dönüşümde başvuru süresi uzatıldı
YEREL HABERLER Yalova’daki kentsel dönüşümde başvuru süresi uzatıldı
Yalova Belediyesi iki yeni araç alacak
YEREL HABERLER Yalova Belediyesi iki yeni araç alacak
Büyükgümüş: "2022’de de var gücümüzle çalışacağız"
YEREL HABERLER Büyükgümüş: "2022’de de var gücümüzle çalışacağız"
Zabıta personeline hizmet içi eğitim
YEREL HABERLER Zabıta personeline hizmet içi eğitim
Çiftlikköy Belediyesi’nde en düşük işçi maaşı 7 bin 350 TL oldu Belediye işçileri maaş zammını Başkan Silpagar’la horon çekerek kutladı
YEREL HABERLER Çiftlikköy Belediyesi’nde en düşük işçi maaşı 7 bin ...
Yalova’da 2021’de 7 bin 128 gıda denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Yalova’da 2021’de 7 bin 128 gıda denetimi yapıldı
Çınarcık’ta altyapı çalışması
YEREL HABERLER Çınarcık’ta altyapı çalışması
Milletvekili Poyraz: "Altınova, özel bir yer"
YEREL HABERLER Milletvekili Poyraz: "Altınova, özel bir yer"
Semt77 Yalovaspor-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: 82-76
YEREL HABERLER Semt77 Yalovaspor-Yukatel Merkezefendi Belediyesi ...
Semt77 Yalovaspor-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: 82-76
YEREL HABERLER Semt77 Yalovaspor-Yukatel Merkezefendi Belediyesi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.