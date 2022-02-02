Çiftler evlilik için 02.02.2022 tarihini seçti

'Böyle böyle 3 iş yapsam 27 milyon zarardayım!'

Yalova'da çiftler nikah için 2 Şubat 2022 tarihini seçince evlendirme dairelerinde yoğunluk yaşandı.

Evlilik tarihlerini özel ve unutulmaz kılmak isteyen çiftler, aylar öncesinden Yalova Belediyesi’ne müracaat ederek, nikah için ‘2.2.2022’ tarihine randevu aldı. Kış aylarında evlilik rakamları düşük olurken, bu güne özel nikah sayısında artış oldu. Bugün nikah memurları yoğun mesai harcadı.

Öte yandan Sevgiler Günü olan 14 Şubat ve 22.02.2022 tarihinde de müracaatların yüksek olduğu bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.