Yalova’da 3.9 büyüklüğünde deprem

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Yalova’nın Armutlu ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'tan edinilen bilgiye göre, saat 15.07'de meydana gelen deprem Gemlik Körfezi’nde hafif şekilde hissedildi. Can ve mal kaybının yaşanmadığı depremin derinliğinin 7.4 kilometre olduğu öğrenildi.

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