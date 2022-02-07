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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova Lisesi’nin yeri ve adı değişmeyecek

İHA

Yalova Lisesi’nin yeri ve adı değişmeyecek

Yalova Lisesi Eğitim Vakfı ve Yalova Lisesi Mezunları Derneği’nden yapılan açıklamada, okulun aynı yerinde ve aynı isimle yapılacağı bildirildi.
Konuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde temasta bulundu. Daha sonrasında konuyla ilgili ise yazılı açıklama yapıldı. Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan okul binasını başka yerde ve başka isimle yapılacağı söylentilerinin doğru olmadığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Şehrimizin en köklü eğitim kurumu olan Yalova Lisesi ile ilgili kamuoyu ve sosyal medyada gösterilen ilgi mutluluk vericidir. Kamuoyu takdir eder ki Yalova Lisesi bugüne kadar 40 binin üzerinde mezunu olan ve mezunların aileleri ile birlikte Yalova halkının kendisidir.
Şu anda Yalova’da mevcut idarecilerin bir kısmı Yalova Lisesi mezunu olduğu gibi, urt içinde ve dışında mezunlarımızın etkili görevlerde olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Bahsi edilen ve hassasiyet gösterilen konu üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğünden ve konunun yetkililerinden gerekli bilgileri alıp kamuoyunu bilgilendirmek istedik. Yalova Lisesi 1966’den beri olduğu yerde yeniden inşaat edilecektir. Yeni yapılacak olan okul binası nitelikliproje okulu kapsamında olacak ve adı Yalova Lisesi olacaktır. Bu esas dışında ki tüm bilgiler yanlış veya yanlıdır.
Okulumuzun adı da yerinin de değişmeyeceğini ve değiştirilmesine başta biz olmak üzere Yalova Halkının izin vermeyeceğimizi belirtir, Yalova Lisesi Eğitim Vakfı ve Yalova Lisesi Mezunları Derneği olarak konunun takipçisi olduğumuzu bildiririz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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