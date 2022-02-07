Marmara depremini anlatan tablosunu Soyer’e hediye etti

Çınarcık halkı sakinlerinden Ülkü Büyükçınar, 1999 Marmara depremini anlatan fotoğrafını Belediye Başkanı Numan Soyer’e hediye etti.
Büyükçınar, Başkan Soyer’i makamında ziyaret etti. 1999 Marmara Depremi’ne Çınarcık’ta yakalanan ve o günlerle ilgili yağlı boya çalışma gerçekleştiren Büyükçınar, bunu Soyer’e hediye etti. Marmara Depremi’nde büyük acılar yaşandığını ve bunları unutmayacaklarını ifade eden Soyer, hediyesi için Büyükçınar’a teşekkür etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.