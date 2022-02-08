Rektör aşçı önlüğünü giydi, yosun unundan hamsili pizza yaptı

Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci GastroFish projesinin mutfak çekimleri kapsamında şef önlüğünü giyerek yosunlu undan elde edilen hamsili pizza yapımında aşçılara destek oldu.

Yalova Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından geliştirilen ve Avrupa Birliği, Dışişleri Bakanlığı ve Türk Ulusal Ajansı tarafından desteklenen “GastroBalıklarda Dijital EÖğrenmeyi Geliştirerek Gençliğin Güçlenmesini Artırma” projesi (GastroFish) kapsamındaki ‘EÖğrenme’ modül çekimlerine Yalova Üniversitesi Aşçılık programının uygulama mutfağında başlandı.

Yenilikçi yaklaşımlarla su ürünlerinin gençlere tanıtılmasını amaçlayan projenin çekimleri, Rektör Cebeci’nin katılımıyla gerçekleştirildi. Gastrofish projesinin dijital içerikleri hakkında gözlemlerde bulunan Cebeci, yosunlu un (spirulina) içerikli hamsili pizza yapımına da katkıda bulundu. Projede eöğrenme modüllerinin üçüncü kısmını oluşturan derslerden kırlangıç balığı çorbası, spirulina (yosun) içerikli granyöz balığı burgeri ve spirulinalı undan elde edilen hamsili pizzanın pişirme öncesi, esnası ve sonrası teknikleri kayıt altına alındı.

GastroFish Projesi

Yalova Üniversitesi koordinatörlüğünde, Antalya’dan AKSAM (Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü) ve SUYMERBIR (Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği), İtalya’dan CEIPES, İspanya’dan DIDEAS ve Yunanistan’dan INNOPOLIS kurumlarının ortaklığı ile hazırlanan GastroFish projesi kapsamında hedeflenen fikri çıktılar için hazırlanan eöğrenme modülleri, gençlerin balıkçılık ve gastromutfak sektörüne olan ilgilerini artırmayı, sağlıklı su ürünleri ve balık pişirme tekniklerini öğrenmelerini ve balıkçılık sektöründe yerel, bölgesel, ulusal ve uluslar arası düzeyde sosyal katılımlarını artırmayı amaçlıyor.

Projenin EÖğrenme modül çekimleri Prof. Dr. Derya Güroy koordinatörlüğünde, Prof. Dr. Betül Güroy (Araştırmacı), Öğr. Gör. Yasin Özaslan (Araştırmacı), Öğr. Gör. Mehmet Emin Tura (GastronomAraştırmacı), Öğr. Gör. İzzet Şahin (AraştırmacıTeknisyen) ve Öğr. Gör. Enez Özkan Demirci (Gerçekleştirme GörevlisiTercüman) tarafından gerçekleştirildi.

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