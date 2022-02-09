Tavşanlı’da halı saha inşaatı tamamlandı

Tavşanlı Belediyesi tarafından beldede yapılan halı saha yapım işi tamamlandı.
Yalova’nın Altınova ilçesine bağlı Tavşanlı beldesi halı sahasına kavuştu. Vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda Başkan Mücahit Kaçar’ın direktifleriyle yapımına başlanan halı saha kısa sürede tamamlandı.
Halı sahada inceleme yapan Başkan Kaçar, halı sahanın beldeye hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.