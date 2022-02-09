Çınarcık-Armutlu karayolunda heyelan

Meteoroloji ve İBB uyardı! Soğuk ve yağışlı hava geri geliyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– ÇınarcıkArmutlu karayolu Esenköy beldesi mevkiinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor.

Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde toprak kayması meydana geldi. Armutlu ilçesine yakın bölgede oluşan toprak kayması nedeniyle karayolu toprak, ağaç ve kaya parçalarıyla kaplandı. Bölgeye gelen jandarma güvenlik önlemleri aldı. Alanda toprak kaymasının zaman zaman devam ettiği öğrenildi.

Bir süre trafiğe kapalı kalan karayolunda Karayolları Bölge Müdürlüğü, Esenköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından oluşturulan koridordan araç geçişleri sağlanmaya başlandı.

Esenköy Belediye Başkan Vekili Erdem Küçük bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceledi.

Heyelan oluşan alanda detaylı temizlik çalışmasına sabah saatlerinde başlanacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.