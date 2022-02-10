Çınarcık-Armutlu kara yolundaki heyelanlı bölgede temizlik çalışması

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ÇınarcıkArmutlu yolundaki heyelanlı bölgede temizlik çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen heyelan sonrasında kara yolu ağaç, toprak ve kaya parçalarıyla kapanmıştı. Heyelan alanında Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Esenköy Belediyesi ekipleri temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Karayolundaki trafik kontrolü şekilde tek şeritten ulaşıma açıldı. Heyelan bölgesindeki çalışmaları Yalova Valisi Muammer Erol yerinde inceledi.

Erol’a Çınarcık Kaymakamı Cemal Aksak ve Esenköy Belediye Başkan Vekili Erdem Küçük de eşlik etti.

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