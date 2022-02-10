Karayolları ve TOKİ ile önemli görüşmeler

Yalova İl Başkanımız Muğlim Bağatar İl Kadın Kolları Başkanı Selihan Dicle Şimşek ve Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Ankara’da önemli temaslara imza attılar.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar ve İl Kadın Kolları Başkanı Selihan Dicle Şimşek ile birlikte Ankara’da önemli temaslarda bulundu. İl Başkan Muğlim Bağatar İl Kadın Kolları Başkanımız Selihan Dicle Şimşek ve Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut ile Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'nu ziyaret ettiler.

Her iki görüşmenin de ilçe adına önem taşıdığını ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Görüşmelerimde yapılan çalışmalar ile ilçenizdeki sorunları ele aldık. Bizlere destek veren ve yardımcı olan başta Yalova İl Başkanımız Muğlim Bağatar’a, Milletvekillerimize, parti teşkilatlarımıza, Toplu Konut İdaresi Başkanımız Ömer Bulut ile Karayolları Genel Müdürümüz Abdulkadir Uraloğlu'na ilçe halkım adına teşekkür ederim” diye konuştu.

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