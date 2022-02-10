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Yalova'da sokak kedisini tekmelediği görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çeken 16 yaşındaki Irak uyruklu hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

Lise öğrencisi H.Y.Y.Y, 13 Kasım 2021 tarihinde 17 Ağustos Parkı yavru kediyi tekmelemiş, bu anları ise arkadaşı kahkahalar atarak görüntülemişti. Kedinin can çekiştiği görüntülere sosyal medyada ise büyü tepki gelmişti. Olay sonrası çıkarılmadığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen sanığın Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamesi 2. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Sanık kediye acımasız ve zalimce muamelede bulunma suçlamalarıyla 5 yıla kadar hapsi cezası istemiyle yargılanacak.

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