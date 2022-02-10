Sevgililer Günü’nde gülün fiyatı el yakacak Çiçek kenti Yalova’da 14 Şubat telaşı

14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle kesme çiçek üretiminde öne gelen illerden Yalova’daki çiçek mezatlarında hareketlilik yaşanıyor. Esnaflar en güzel çiçekleri müşterilerine sunmak için açık artırmada birbirleriyle kıyasıya yarışırken gül fiyatlarındaki artış ise el yakıyor.

Türkiye’de 18 şubesi ile 6 bin süs bitkisi üreticisini çiçekçi esnafıyla buluşturan Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'nin Yalova mezadında 14 Şubat hareketliliği yaşanıyor. Açık artırma usulü gerçekleşen satışlarda, müşterilerine en iyi ürünleri sunmak isteyen esnaflar, fiyat artırıyor, en yüksek rakamı veren ise ürünün sahibi oluyor.

Yalova Mezadı Ziraat Mühendisi Saliha Sekman, bu özel günde en çok talep gören gülün mevsim itibariyle yoğunluklu üretildiği Antalya ve İzmir’den geldiğini ifade etti. Sekman, Yalovalı üreticilerin ise Türkiye genelindeki mezatlara frezya, kasımpatı, hüsnü Yusuf gibi kış iklimine dayanıklı bitkileri gönderdiğini anlattı.

Mezat satışları 4 kat arttı

Sekman, Yalova’nın üretici şehri olması nedeniyle çevre illerden de esnaflar tarafından tercih edildiğini kaydetti. Mezatta yeni ve taze ürünlerin satıldığını ve raf ömrünün uzun olduğuna vurgu yapan Sekman, “Kış ayları olduğu için mezada gelen koli sayıyı 4050’leri bulurken Sevgililer Günü nedeniyle 200’ler sayısına ulaşıyoruz. Normal günlerde 20 bin demet satılan çiçekler, 8090 binleri buluyor” açıklamasında bulundu.

Gül fiyatı el yakacak

14 Şubat’tın gözde çiçeği gülün fiyatını kalitesinin belirlediğini söyleyen Sekman, ufak bir lekenin bile ücreti etkilediğini sözlerine ekledi.

Sevgiler Günü hazırlığı için mezattaki açık artırmaya katılan esnaflardan Özer Semiz, özel günlerde her zaman fiyatların yükseldiğini dile getirdi. Özelikle aşkın simgesi gülün fiyatının en çok fiyat artış yaşayan çiçek olduğu söyleyen Semiz, "Sevgiler Günü’nde tek gül en az 3040 liradan satılacak gibi görünüyor. Orkide, biçme, şebboy, gibi bir çok ürün var, çeşit çok. Vatandaşlar için hazırlık yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Diğer bir esnaf Coşkun Sakarya da yeterince ürün bulmakta zorlandıklarını kaydetti.

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