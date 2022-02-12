Çınarcık’ta asfalt yama çalışması

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Çınarcık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri altyapı çalışmalarından ve rutin kullanımdan dolayı zarar görmüş yolların tamir işlemini gerçekleştiriyor. Tüm ilçe merkezi genelinde belirlenen program çerçevesinde son olarak Kemal Sugün Sokak, Ahmet Sugün ve Metin Aslan Caddesi’nde çalışmalar gerçekleştirildi.

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