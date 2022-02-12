“Yalova, Marmara Bölgesi’nin turizm başkenti olmalı” Yalova Üniversitesi Rektörü Prof Dr Suat Cebeci, şehirde sanayiden ziyade turizme ağırlık verilmesi gerektiğini ifade etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Yalova, Marmara Bölgesi’nin turizm başkenti olmalı” Yalova Üniversitesi Rektörü Prof Dr Suat Cebeci, şehirde sanayiden ziyade turizme ağırlık verilmesi gerektiğini ifade etti

İHA

“Yalova, Marmara Bölgesi’nin turizm başkenti olmalı” Yalova Üniversitesi Rektörü Prof Dr Suat Cebeci, şehirde sanayiden ziyade turizme ağırlık verilmesi gerektiğini ifade etti

Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, kentte sanayiden ziyade turizme daha ağırlık verilmesi gerektiğini ifade etti.
Cebeci, Kent Konseyi Başkanı Mustafa Kandemir Yürütme Kuruluna iadei ziyarette bulundu.
Kandemir, Cebeci’ye Kent Konseyi çalışmaları hakkında bilgi verdi. Kandemir, gençlik ve engelli meclislerinin en yakın zamanda kurulacağını, bu konuda Yalova Üniversitesi’nin de desteğine ihtiyaç duyduklarını söyledi. Kent Konseyi meclislerine ve çalışma gruplarına her zaman destek vermeye ve her türlü iş birliğine açık olduklarını belirten Cebeci, Yalova ile ilgili konular görüşlerini açıkladı.
Cebeci, kentin denizi ve doğası nedeniyle sanayiden çok turizmiyle ön plana çıkması gerektiğini belirterek, “Yalova'nın Marmara Bölgesi’nin turizm Başkenti olarak planlanması gerek. Çünkü bu potansiyel Yalova’da var. 3 büyükşehrin ortasında kalan Yalova konumu açısında da avantajlı” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çınarcık’ta asfalt yama çalışması
YEREL HABERLER Çınarcık’ta asfalt yama çalışması
Çiftlikköy’de itfaiyeciler araçlarını boyadı
YEREL HABERLER Çiftlikköy’de itfaiyeciler araçlarını boyadı
Çınarcık-Armutlu yolundaki heyelan kaldırma çalışmalarına ara verildi Heyelanlı bölge havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Çınarcık-Armutlu yolundaki heyelan kaldırma ...
Yalova'da okulda kimyasal panik... İlkokulda su basması ve kimyasal tepkime ile oluşan duman tahliye edildi
YEREL HABERLER Yalova'da okulda kimyasal panik... İlkokulda su ...
Yalova'daki ilkokulda kimyasal tepkime sonucu oluşan duman tahliye edildi
YEREL HABERLER Yalova'daki ilkokulda kimyasal tepkime sonucu oluşan ...
Sevgililer Günü’nde gülün fiyatı el yakacak Çiçek kenti Yalova’da 14 Şubat telaşı
YEREL HABERLER Sevgililer Günü’nde gülün fiyatı el yakacak Çiçek ...
Altınova Tersaneler Bölgesi’nde LNG gemilerinin bakım ve onarımları başladı
YEREL HABERLER Altınova Tersaneler Bölgesi’nde LNG gemilerinin bakım ...
Altınova, EMITT Fuarı’nda ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER Altınova, EMITT Fuarı’nda ilgi odağı oldu
Kedi yavrusuna tekme atan Iraklı gencin 5 yıl hapsi isteniyor
YEREL HABERLER Kedi yavrusuna tekme atan Iraklı gencin 5 yıl hapsi ...
Karayolları ve TOKİ ile önemli görüşmeler
YEREL HABERLER Karayolları ve TOKİ ile önemli görüşmeler
Çınarcık-Armutlu kara yolundaki heyelanlı bölgede temizlik çalışması
YEREL HABERLER Çınarcık-Armutlu kara yolundaki heyelanlı bölgede ...
Altınova'da "Tıbbî Aromatik Bahçe Günleri”
YEREL HABERLER Altınova'da "Tıbbî Aromatik Bahçe Günleri”
Çiftlikköy’e yeni mesire ve piknik alanları kazandırılacak
YEREL HABERLER Çiftlikköy’e yeni mesire ve piknik alanları ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.