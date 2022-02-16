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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünyaca ünlü çevre bilimciden Altınova övgüsü

İHA

Dünyaca ünlü çevre bilimciden Altınova övgüsü

Enerji ve çevre ekonomisi konusunda dünyada önde gelen bilim insanı olan Prof. Dr. Muhammad Shahbaz, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ın misafiri oldu.
Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Enerji Ekonomisi alanında dünyaca ünlü bilim insanı Beijing İnstitute of Technology öğretim üyesi Prof. Dr. Muhammad Shahbaz ile bir araya geldi. Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi’nin Başdanışmanı olan Prof. Dr. Shahbaz, Altınova’daki çalışmalardan övgüyle bahsetti.
Enerji ekonomisinde bir dünya markası olan Prof. Dr. Muhammad Shahbaz, Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen “Sıfır Atık Projesi” kapsamında da önemli çalışmalar yürütüyor. Yılın Bilim İnsanı ödülüne de layık görülen Prof. Dr. Shahbaz, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ile bir araya gelerek karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.
Başkan Oral, misafirlerini ilk olarak Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesini kaleme almaya başladığı Hersek Mahallesi gezdirdi. Hersek Mahallesi’nin tarihi önemimi hakkında bilgi veren Başkan Oral, Hersekzade Ahmet Paşa Külliyesi’nin önemine değindi.
Altınova Belediyesi Doğa Eğitim Merkezi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesini gezen Prof. Dr. Shahbaz ve beraberindeki heyet burada yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldılar.
Altınova Belediyesi Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Kuş Gözlem Kulesini gezen misafirler, 7 katlı asansörlü Kuş Gözlem Kulesinde lagünde bulunan kuş türlerini seyrederek bölge hakkında bilgi aldılar.
Prof. Dr. Muhammad Shahbaz, Türkiye’de ilk kez Altınova Belediyesi tarafından uygulamaya konan Doğa Pasaportu’nun da sahibi oldu. Ziyaret sonunda Başkan Oral, günün anısına Prof. Dr. Shahbaz’a Teşekkür Plaketi verdi.

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