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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Semt77 Yalovaspor - Frutti Extra Bursaspor: 65-81

DHA

Semt77 Yalovaspor - Frutti Extra Bursaspor: 65-81


Özgür YILDIZ / YALOVA, (DHA)SALON: 90. Yıl
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Alper Özgök, Duhan Köyiçi
SEMT77 YALOVASPOR: Williams 7, İlkan Karaman 7, Efe Ergi Tırpancı, Lee 8, Rupnik 16, Jones 15, Oğulcan Baykan, İsmail Kerem Gülmez 2, Ali Berkan Özçiftci 3, Mert Celep, Muhammed Doğan Şenli 7
FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Needham 19, Onuralp Bitim 27, Andrews 22, Hayes 13, Dudzinski, Tarık Sezgün, Mithat Can Özalp, Metin Türen, Ömer Utku Al, Ayberk Olmaz
1'İNCİ PERİYOT:16-16
DEVRE: 37-33
3'ÜNCÜ PERİYOT: 50-58ING Basketbol Süper Ligi'nin 16'ncı hafta erteleme maçında Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda Semt77 Yalovaspor'u 81-65 yendi.DHA-Spor Türkiye-Yalova / Merkez Özgür YILDIZ
2022-02-16 23:35:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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