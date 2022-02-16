Semt77 Yalovaspor - Frutti Extra Bursaspor: 65-81

Özgür YILDIZ / YALOVA, (DHA)SALON: 90. Yıl
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Alper Özgök, Duhan Köyiçi
SEMT77 YALOVASPOR: Williams 7, İlkan Karaman 7, Efe Ergi Tırpancı, Lee 8, Rupnik 16, Jones 15, Oğulcan Baykan, İsmail Kerem Gülmez 2, Ali Berkan Özçiftci 3, Mert Celep, Muhammed Doğan Şenli 7
FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Needham 19, Onuralp Bitim 27, Andrews 22, Hayes 13, Dudzinski, Tarık Sezgün, Mithat Can Özalp, Metin Türen, Ömer Utku Al, Ayberk Olmaz
1'İNCİ PERİYOT:16-16
DEVRE: 37-33
3'ÜNCÜ PERİYOT: 50-58ING Basketbol Süper Ligi'nin 16'ncı hafta erteleme maçında Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda Semt77 Yalovaspor'u 81-65 yendi.DHA-Spor Türkiye-Yalova / Merkez Özgür YILDIZ
2022-02-16 23:35:17
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