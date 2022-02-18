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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TURKOVAC, Sinovac’ı geçti Biontech ile yarışıyor

İHA

Yalova'da, yerli yeni tip koronavirüs (Kovid19) aşısı TURKOVAC, uygulamaları günlük olarak Sinovac'ı ikiye katlarken Biontech ile yakın miktarlarda talep görüyor.

TURKOVAC, Sinovac’ı geçti Biontech ile yarışıyor

Yalova’da, yerli yeni tip koronavirüs (Kovid19) aşısı TURKOVAC, uygulamaları günlük olarak Sinovac’ı ikiye katlarken Biontech ile yakın miktarlarda talep görüyor.
Kentte 7 Şubat 2022 tarihi ile uygulanmaya başlayan TURKOVAC aşısına vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Şu anda sadece Yalova Devlet Hastanesi’nde bulunan TURKOVAC’ın, önümüzdeki günlerde kentteki tüm sağlık kuruluşlarında yapılması planlanıyor.
İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Eray, Yalova’da yerli aşının uygulanmaya başladığı andan itibaren vatandaşın ilgisiyle karşılaşıldığını söyledi. Türkiye’nin yerli ve milli aşısını üretmesinin gurur verici olduğunu belirten Eray, “7 şubat itibariyle TURKOVAC aşısı uygulanmaya başlayınca vatandaşımızın da yerli ve milli olan aşıya rağbeti yüz güldürücüydü. İlk uygulanmaya başladığı andan itibaren aynı sınıfta aşılanma olmasına rağmen Sinovac ile arasında katbekat fark var şu anda. İlimizde günlük Biontech kadar TURCOVAC aşısı yapıyoruz. Herhangi olumsuz bir etkiyle karşılaşmadık.” diye konuştu.
Yalova pik noktasına ulaştı
Kentteki vaka sayıları hakkında bilgi veren Eray, sürecin en başından itibaren dünyaya örnek gösterilen filyasyon çalışmalarının tüm Türkiye’de olduğu gibi Yalova’da da başarıyla yürütüldüğünü anlattı.
Yalova’nın İstanbul, Bursa ve Kocaeli şehirlerinin ortasında, kalmasının bir dezavantaj olduğunu ifade eden Eray, “Bizim nüfusumuz 291 bin olsa da şu anda ilimizde 450 binin üzerinde kişi yaşamakta, bulunmakta. Bunu bir dezavantaj olarak görüyoruz. Aynı zamanda 25 milyon nüfusun arasında yaşıyor olmak, ilimizdeki hareketliliği artırıyor. Bu hareketlilik ve düşük metrekaredeki nüfus fazlalığı temel risklerden birisi. Bu da otomatik olarak vaka sayılarımıza yansıyor. Şu anda biz pik noktasına ulaştığımızı görüyoruz. Kısa süre içinde ilimizde vaka sayıları düşmeye başlayacak diye ümit ediyoruz” dedi.
Aşı yatış ve yoğun bakım sayısını azalttı
Aşılamada yüzde 80’lere ulaşıldığını anlatan Eray, pik noktaya ulaşılmasına rağmen aşılama sayesinde yatış ve yoğun bakım sayılarının düşük olduğunu anlattı. En fazla vaka sayısına ulaşılan 2020 kasım ve 2021 nisan ayının rakamlarının 1,5 kat üzerine çıkıldığına dikkati çeken Eray, şöyle konuştu:
“2021 yılında ilimizde 1 ay boyunca toplam 7 bin vaka varken ocak ayında bu sayı 10 bin 500’e çıkmış durumda. Vaka sayısı daha önceki 2 pik dönemimize göre yaklaşık yüzde 50 artmış durumda olmasına rağmen hastane yatış ve yoğun bakım sayılarımıza bu yansımadı. Buradaki en önemli sebep aşılanma oranları. Malumunuz 2020 kasım ayı ve 2021 nisan aylarında 3 kat Kovid servisi olarak hizmet vermekle birlikte Çınarcık ve Altınova ilçelerindeki devlet hastanelerimizi de Kovid servisi olarak kullanıyorduk. Şuanda Yalova Devlet Hastanesi’nde 2 kat kullanıyoruz. Bu 2’inci katı da daha geçtiğimiz hafta açtık. Altınova Devlet hastanemizi de sadece izolasyon amaçlı kullanıyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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