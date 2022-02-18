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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova Üniversitesi mezunları, yeni öğrencilere ilham oluyor

İHA

Yalova Üniversitesi mezunları, yeni öğrencilere ilham oluyor

2015 yılından beri faaliyet gösteren IEEE Öğrenci Kulübü, Yalova Üniversitesi mezunlarını deneyimlerini paylaşması için öğrencilerle bir araya getiriyor.
IEEE Öğrenci Kulübü Computer Society Komitesi, “Yalova Üniversitesi’nden İş Hayatına” adıyla başlattığı proje kapsamında her biri farklı alanlarda çalışmaya başlayan mezunları, öğrencilerle buluşturuyor. Etkinlikler bir hafta online bir hafta da yüz yüze toplantılar şeklinde sürdürülüyor. Etkinliklerde mezunlar sektör, seçtikleri alanlar, staj, iş bulma süreci gibi konularda öğrencilerle deneyimlerini paylaşıyor.
Computer Society Komitesi Başkanı Aleyna Soyer, etkinliklerinin sosyal medya üzerinde yer alan görüntülerinin Yalova Üniversitesi’ni tercih edecek öğrenciler açısından faydalı olduğunu belirtti. Etkinliklere yoğun ilgi gösterildiğini anlatan Soyer, “Yalova Üniversitesi genç bir üniversite olmasına rağmen gençlere pek çok avantaj sunuyor. Biz bu deneyimleri öğrencilerimize ulaştırırken, aynı zamanda tercih aşamasında olan liseli gençlere de bir pencere açıyoruz. Bu proje sayesinde mezunlarımızın çalıştığı firmalarla ve kurumlarla da çeşitli işbirliği fırsatları yakaladık. Umarım IEEE kulübünün bu çalışması örnek olur ve benzer projelerin başlatılmasına vesile olur” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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