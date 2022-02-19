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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Prof. Topçu, Hersek Lagününe hayran kaldı

İHA

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Salih Topçu, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ın konuğu oldu. Prof. Dr. Topçu, Hersek Lagününe hayran kaldı.

Prof. Topçu, Hersek Lagününe hayran kaldı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Salih Topçu, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ın konuğu oldu. Prof. Dr. Topçu, Hersek Lagününe hayran kaldı.
Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Salih Topçu’yu ilçede ağırladı. Altınova’da, Marmara Denizi’nin kıyısındaki 239 kuş türüne ev sahipliği yapan Hersek Lagün, toplumun her kesiminden büyük ilgi görmeye devam ediyor. Bölgenin en önemli sulak alanı olan Hersek Lagün, 152 hektarlık yüzeyi ve çevresindeki arazilerle 200 hektar alanda yer alan Altınova Belediyesi Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Kuş Gözlem Kulesi ile Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi ziyaretçilerini ağırlıyor. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Salih Topçu, Hersek Lagününü ziyaret etti. Altınova Belediyesi Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Kuş Gözlem Kulesi ile Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesini ziyaret eden Prof. Dr. Salih Topçu’ya Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral eşlik etti. Bölge hakkında bilgi alıp, kuş gözlemi yapan Prof. Dr. Topçu, yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Oral’ı kutladı.
Doğa ve Hayvanları Koruma Gönüllüleri Sözleşmesini de içeren Türkiye'nin ilk ve tek Altınova Belediyesi Doğa Pasaportunu da alan Prof. Dr. Salih Topçu, keyifli bir gün geçirdi.

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