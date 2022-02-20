Öğrenciler, Hersek’te kuşları gözlemledi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bulunan Özel Çözüm Akademisi 6. sınıf öğrencileri, Altınova Hersek Lagününü ziyaret etti.

Karamürsel Özel Çözüm Akademisi 6. sınıf öğrencileri, Altınova Belediyesi Hersek Lagünü Engelsiz Doğa Eğitim Merkezi ve Kuş Gözlem Kulesini ziyaret etti. Türkiye’nin tek tapulu göl olma özelliğini de taşıyan Hersek Lagününe hayran kalan öğrenciler, Doğa Eğitim Merkezi’nde bölgeyi tanıma imkânı buldu. Merkezde yer alan Kuş Müzesini de gezen öğrenciler, Hersek Lagünündeki kuşlar ile Yalova ilinde bulunan kelebekler hakkında bilgi aldı.

7 katlı asansörlü kuş gözlem kulesinde lagünde bulunan kuş türlerini seyreden öğrenciler, program sonunda Doğa ve Hayvanları Koruma Gönüllüleri Sözleşmesini de içeren Türkiye'nin ilk ve tek Altınova Belediyesi Doğa Pasaportunu alarak keyifli bir gün geçirdi.

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