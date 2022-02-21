Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden fırın denetimi

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Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kent genelindeki fırın denetimleri devam ediyor.

Son olarak Altınova ilçesinde bulunan fırınların denetimi gerçekleştirildi. Denetimlere Gıda ve Yem Şube Müdürü Ahmet Tırnakçı ve Gıda Kontrol görevlileri katıldı. Denetimlerde ekmek üretim işletmeleri 5996 sayılı kanun kapsamında teknik ve hijyenik şartlar bakımından incelendi.

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