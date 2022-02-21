Çınarcık’ta Turgut Özal Parkı kıyı şeridi onarılıyor

Çınarcık Belediyesi ekipleri fırtına sebebiyle zarar gören Turgut Özal parkının kıyı şeridinde onarım çalışmasına başladı.
Kıyı şeridinde yer alan seyir terasının bulunduğu alanda dalgaların vermiş olduğu hasarla ilgili belediye ekipleri çalışma başlattı. Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekipler ilk olarak taşlar ile sahil kısmında güçlendirme çalışması yapıyor. Çalışmayla seyir terası eski haline getirilecek.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.