Altınova zabıta ekipleri denetimleri sıklaştırdı

Yalova'nın Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunma Kanunu 54. Maddesi ve Fiyat Yönetmeliği kapsamında ilçe genelinde denetimlerine devam ediyor.
Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Belediyemiz Zabıta Amirliği ekiplerimiz, hem vatandaşlarımızı hem de alın teri ile ticaretini yapan kıymetli esnaflarımızı korumak adına fırın ve marketlerde denetimlerini titizlikle sürdürüyor” diye konuştu.
Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği Ekipleri, ilçede hizmet veren fırın
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