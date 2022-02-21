Yalova’da tarihi tabanca ve kılıç ele geçirildi

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Yalova İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 kişi gözaltına alınırken, 3 adet tarihi tabanca ve bir kılıç ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan S.Y isimli şahsın aracında yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 3 adet tabanca ile bir adet kılıç ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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