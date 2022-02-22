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Yalova’da Kurumlar Arası İş Birliği Toplantısı’nın 3’üncü yapıldı

İHA

Yalova'da kurumlar arası iletişimi ve işbirliğini güçlendirmek hedefiyle gerçekleştirilen 'Kurumlar Arası İletişim Toplantısı'nın üçüncüsü gerçekleştirildi.

Yalova’da Kurumlar Arası İş Birliği Toplantısı’nın 3’üncü yapıldı

Yalova’da kurumlar arası iletişimi ve işbirliğini güçlendirmek hedefiyle gerçekleştirilen 'Kurumlar Arası İletişim Toplantısı'nın üçüncüsü gerçekleştirildi.
Yalova Ticaret ve Sanayi Odası’nda (YTSO) hizmet binasında yapılan toplantıya Oda Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan, Defterdar Vekili Mustafa Karadeniz, SGK İl Müdürü Mehmet Salih Aydın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ümit Yılmaz, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Erhan Dede, Ticaret İl Müdürü Alpaslan Tunalı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı İl Müdürü Hakan Ulusu ve Yalova SMMM Odası Başkanı Bülent Keğaz katıldı. YTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan, “Kurumlar arasında ne kadar güçlü ve sağlıklı bir bilgi akışı sağlanıyor ise kurumlar arası iletişim o derecede etkin ve verimli yürütülüyor demektir. Kurumlar faaliyetlerini yapabilmek ve varlıklarını devam ettirebilmek hedefiyle iç ve dış çevre ile iletişim kurmaktadır” dedi.
Toplantıların düzenli bir şekilde yapılarak üyelere katkıda bulunulmasını sağlanacağını belirten Becan, toplantıya katılanlara teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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