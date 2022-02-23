TEMA üyelerini Hersek Lagününde hayran kaldı

Marmara Denizi'nin kıyısındaki 239 kuş türüne ev sahipliği yapan Altınova Hersek Lagünü, TEMA Vakfı Yalova ve Kütahya İl Temsilciliği üyeleri ziyaret etti.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, misafirleriyle tek tek ilgilendi. Başkan Oral, “Doğası, kültürü, tarihi değerleri ve güzellikleriyle iç içe yaşayan ender ilçelerden olan Altınova, geleceğe bırakacağımız en büyük mirasımız ve sorumluluğumuz. Yeşil bir Türkiye için uzun yıllardır vatan topraklarını fidanlarla buluşturan TEMA Vakfı ile bir arada olmak büyük bir mutluluk.” dedi.

TEMA Vakfı Yalova İl Temsilciliği üyeleri, Altınova’nın tarihi ve turistlik merkezi olan Hersek Mahallesi’ni gezdi. TEMA üyeleri, Hersekzade Ahmet Paşa Külliyesi, Altınova Belediyesi Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Kuş Gözlem Kulesi ile Engelsiz Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi’ni de ziyaret etti.

Altınova Belediyesi sosyal İşler Müdürü Hakan Beykoz, Altınova Belediyesi Hersek Lagünü Tesisler Sorumlusu Mustafa Sarıgül, Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül ve Altınova Belediyesi Hersek Engelsiz Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi Görevlisi Alihan Sevinç tarafından Hersek Bölgesiyle ilgili TEMA üyelerine bilgiler verildi.

Hersek Lagünü hakkında TEMA üyelerine bilgi veren Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül, “Hersek Lagünü yüzeyi 152 hektar olmakla birlikte etrafındaki doğal arazilerle yaklaşık 200 hektar alana sahip farklı ekosistemleri bünyesinde barındıran önemli sulak alandır. Bu zenginlik kuş çeşitliliğine katkı sağlamaktadır. Alanda yerleşik kuşların yanında başta kış göçmeni kuşlar olmak üzere, üremek için alanı tercih eden yaz göçmeni kuşları da görmekteyiz” diye konuştu.

Altınova Belediyesi Hersek Lagünü Doğa Eğitim Merkezi ve Engelsiz Kuş Gözlem Kulesi ile Tıbbî Aromatik Bitkiler Bahçesi’ne hayran kalan TEMA üyeleri, Doğa Ve Hayvanları Koruma Gönüllüleri Sözleşmesini de içeren Türkiye'nin ilk ve tek Altınova Belediyesi Doğa Pasaportunu da alarak oldukça keyifli bir gün geçirdi.

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