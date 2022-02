Öğrenci dostu başkan

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Altınova Tersane Girişimcileri A.Ş. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Başkan Oral, kapısının öğrencilere her zaman açık olduğunu söyledi.

Liseli öğrencilerle bir araya gelen Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, kendi elleriyle sucuk ekmek dağıttı. Öğrencilerle sohbet ederek öğrencilik anılarını anlatan Başkan Oral, "Sizlerin en iyi şekilde yetişmesi ilçemizin gelişmesi, Türkiye'nin kalkınması için çok önemlidir. Belediye olarak sizlere her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Size kapımız her zaman açık. Eğitime katkı adına her türlü imkânlar seferber ediliyor. İlçemizde yapılan her yatırım sizlerin geleceği içindir" diye konuştu.

