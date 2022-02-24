Yalova'daki OSB 3 yıl içinde faaliyete geçecek

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan, "3 yıl içinde OSB’lerdeki fabrikalar tamamlanıp faaliyete başladığında Yalova’daki mevcut işletmelerimizin işlerinde ve cirolarında çok ciddi artışlar görülecektir" dedi.

YTSO Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Yüksek İstişare Kurulu’nun ikinci toplantısında siyasi parti il başkanları, akademik ve mesleki oda başkanları ile Yalova ekonomisinde sektörleri temsil eden iş adamları hazır bulundu. YTSO Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Becan, “3 yıl içinde OSB’lerdeki fabrikalar tamamlanıp faaliyete başladığında Yalova’daki mevcut işletmelerimizin işlerinde ve cirolarında çok ciddi artışlar görülecektir. Bu anlamda üyelerimizin de bu gelişmelere dayalı olarak firmalarını geliştirmeleri ve gelecek olan talepleri karşılayabilmek adına planlama yapmaları önemli bir konudur. Yapmış olduğumuz anket sonuçlarında ve OSB’lerin yapmış olduğu sunumlardan da anlaşılacağı üzere şehrimizde nüfus artışı da yaşanacaktır. Bu yüzden yerel belediyelerimizin de özellikle kentleşme konusunda yapacağı çalışmalarda bu artacak olan nüfus potansiyelini de göz önüne alarak planlama yapmaları gerekmektedir. Belediyelerimiz ve üyelerimizle birlikte tüm Yalova’nın önümüzdeki 3 yıl içinde yaşanacak bu gelişmelere hazırlanması planlamalarını hep birlikte yapması şehrimizin faydasına olacaktır” diye konuştu.

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