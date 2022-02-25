Yalova’daki tüm kamu hastanelerinde TURKOVAC uygulanmaya başladı

Yalova’da, yerli yeni tip koronavirüs (Kovid19) aşısı TURKOVAC, bugün itibariyle ildeki tüm kamu hastanelerinde uygulanmaya başladı.

Kentte TURKOVAC aşısı ilk olarak 7 Şubat 2022 tarihinde Yalova Devlet Hastanesi’nde uygulanmaya başlanmıştı. Yerli aşı 25 Şubat 2022 tarihi itibariyle tüm kamu hastanelerinde yerli aşının uygulanma başladı. İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, tüm kamu hastanelerinden aşı için randevu alınabileceği bildirildi.

TURKOVAC, Yalova Devlet Hastanesi’nin yanı sıra Çınarcık, Altınova ve Armutlu ilçelerinde bulunan devlet hastanelerinde uygulanıyor.

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