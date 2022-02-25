Silpagar, Çiftlikköy’de yeni açılan işletmelere ruhsatlarını teslim etti

Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, ilçede yeni açılan işletmeleri ziyaret ederek işyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarını takdim etti ve hayırlı olsun dileklerini iletti.

Çiftlikköy Belediyesi ilgili birim müdürleri ve zabıta ekibiyle hizmete giren işyerlerini ziyaret eden Silpagar, ruhsatları işletmecilere verdi. Silpagar, ayrıca esnaflara “Bereket Duası”, “AçıkKapalı” levhası ve duvar saati de hediye etti.

Silpagar, ziyaretlerde yaptığı konuşmada, ilçenin hızlı bir şekilde geliştiğini dile getirerek, “Artık ilçemizde hemen her sektörden ticari işletmelerin açılmış olduğunu görüyoruz. Daha modern bir Çiftlikköy için hep birlikte el ele vererek çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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