“En çok oynanan 10 mobil oyunun 6’sı Türk yapımı”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“En çok oynanan 10 mobil oyunun 6’sı Türk yapımı”

İHA

“En çok oynanan 10 mobil oyunun 6’sı Türk yapımı”

Girişimci İş Adamları Vakfı Gebze Şube Başkanı Yavuz Kuş, Türk girişimcilerin mobil oyun sektöründe elde ettiği başarıya dikkati çekerek, “En çok oynanan 10 mobil oyunun 6’sı Türk yapımı” dedi.
Yalova Üniversitesi Girişimcilik ve İşletmecilik Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜGİM) tarafından düzenlenen “Girişimcilik Ekosistemi ve Kitle Fonlama Platformu” konferansı 15 Temmuz Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Konferansa konuşmacı olarak katılan Kuş, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

“Bilişimin Merkezi Gebze”
Kuş, Türkiye’de siyasetin merkezinin Ankara, ekonominin İstanbul, bilişimin ise Gebze olduğunu dile getirdi. Aynı zamanda girişimci genç sayısının Türkiye’deki azlığını eleştiren Kuş, “Bana göre akademisyenler öğrencileri şirket kurmaya yönlendirmelidir. Bizim sosyolojik kültürümüz bizi memur olmaya sevk etti, ancak gelişen dünyada girişimciliğe yönelmek de elzemdir” ifadelerini kullandı. App Store’da en çok oynanan 10 mobil oyundan 6'sının Türk yapımı olduğunu vurgulayan Kuş, imkan olduğu takdirde genç girişimcilerin çok iyi işler başarabileceğini kaydetti.
YÜGİM Müdürü Prof. Dr. Hacı Yunus Taş ise girişimciliği sevdirmek adına konferanslar yaptıklarını, düzenlemeye devam edeceklerini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Oral: "Modern bir kent için çalışıyoruz"
YEREL HABERLER Oral: "Modern bir kent için çalışıyoruz"
Silpagar, Çiftlikköy’de yeni açılan işletmelere ruhsatlarını teslim etti
YEREL HABERLER Silpagar, Çiftlikköy’de yeni açılan işletmelere ...
Yalova’daki tüm kamu hastanelerinde TURKOVAC uygulanmaya başladı
YEREL HABERLER Yalova’daki tüm kamu hastanelerinde TURKOVAC ...
Yalova'daki OSB 3 yıl içinde faaliyete geçecek
YEREL HABERLER Yalova'daki OSB 3 yıl içinde faaliyete geçecek
Yalova Üniversitesi’nden kadına yönelik şiddetle mücadeleye destek
YEREL HABERLER Yalova Üniversitesi’nden kadına yönelik şiddetle ...
Toprak kayması olan yolda çalışmalar başladı
YEREL HABERLER Toprak kayması olan yolda çalışmalar başladı
Polis memurunu şehit eden ehliyetsiz sürücü: "Ben kimseyi bilerek öldürmedim. Çarpmamak için şerit değiştirdim"
YEREL HABERLER Polis memurunu şehit eden ehliyetsiz sürücü: "Ben ...
Öğrenci dostu başkan
YEREL HABERLER Öğrenci dostu başkan
Polisten kaçarken 5 kilo uyuşturucuyu yola attı 3 farklı uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Polisten kaçarken 5 kilo uyuşturucuyu yola attı 3 ...
Karamürselbey Eğitim Merkezi'nde mezuniyet heyecanı
YEREL HABERLER Karamürselbey Eğitim Merkezi'nde mezuniyet heyecanı
Osman Gazi Köprüsü’ndeki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Osman Gazi Köprüsü’ndeki uyuşturucu operasyonunda 1 ...
Altınova tersaneleri gurur kaynağı oldu
YEREL HABERLER Altınova tersaneleri gurur kaynağı oldu
Milletvekili Akyol: "Altınova, bizim gözbebeğimizdir"
YEREL HABERLER Milletvekili Akyol: "Altınova, bizim gözbebeğimizdir"
Yalova polisinden uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Yalova polisinden uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Yalova'dan dünya pazarına Blueberry meyvesi Yalova'ya değer katacak
YEREL HABERLER Yalova'dan dünya pazarına Blueberry meyvesi Yalova'ya ...
TEMA üyelerini Hersek Lagününde hayran kaldı
YEREL HABERLER TEMA üyelerini Hersek Lagününde hayran kaldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.