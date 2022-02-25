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Odessa açıklarında vurulan Türk gemisi Yalova Limanı'nda

DHA

Odessa açıklarında vurulan Türk gemisi Yalova Limanı'nda


Esra TÜRKERİsmail Hakkı SEYMEN/ YALOVA, (DHA)UKRAYNA'nın Odessa açıklarında dün bomba isabet eden, Türk sahipli 'Yasa Jupiter' adlı kuru yük gemisi, Yalova Limanı'na ulaştı.
Yasa Gemi İşletmeciliği'nin yöneticiliğinde olan, Marshall Adaları bayraklı, 199 metre uzunluğunda ve 32 metre genişliğindeki dökme kuru yük gemisi 'Yasa Jupiter', saat 16.00 sıralarında Yalova açıklarına ulaştı. Kılavuz gemiler eşliğinde ilerleyen gemi, Altınova ilçesi tersaneler bölgesindeki limana yanaştı. 'Yasa Jupiter'in onarım işlemlerinin özel tersanede yapılacağı belirtildi.
Brezilya-Gibraltar-Odessa-İstanbul rotasındaki 'Yasa Jupiter'in 5 No'lu ambar kapağının üzerine, dün saat 14.00'te, Odessa Limanı'ndan İstanbul'a yeni hareket edilmişken, bomba isabet etmişti. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, hafif hasar meydana geldiği belirtilen geminin mürettebatında can kaybı olmadığı, normal rotaya devam edildiği açıklanmıştı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Yalova / Altınova Esra TÜRKER-İsmail Hakkı SEYMEN
2022-02-25 17:37:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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