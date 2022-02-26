Yalova’da "Genç Sada" ve "Genç Nida" yarışmaları yapıldı

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Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Genç Sada ve Genç Nidâ Kur'anı Kerim'i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışması yapıldı.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından her yıl gerçekleştirilen yarışmanın Yalova ayağı Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Kur'an'ın Genç Muhafızları, Hafızlık, Genç Hatipler Hutbe, Genç Bilaller Ezan Okuma kategorilerinde organize edilen yarışma Şehit Muhammed İslam Altuğ Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde gerçekleşti.

Programa Vali Yardımcısı Mehmet Bahattin Alçı, Yalova Üniversitesi Rektörü Suat Cebeci, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Abdülaziz Yeniyol ile kurum müdürleri katıldı. Program sonunda yarışmalarda derece alanlara ödülleri takdim edildi.

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