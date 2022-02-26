Aynı yerde 5 günde 3’üncü kaza Takla atan araçta emniyet kemeri hayat kurtardı

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YalovaArmutlu karayolunda sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla attı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, aynı bölgede 5 gün içerisinde meydana gelen 3'üncü kaza oldu.

Alınan bilgiye göre, karayolunun Çınarcık ilçesi Esenköy beldesi Engere mevkiinde traktörü sollamak için şerit değiştiren Burhan Ş. yönetimindeki 34 UP 0506 plakalı otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazada emniyet kemeri takılı olan sürücü ve yolcu kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Öte yandan YalovaArmutlu karayolunda Engere mevkiinde 5 gün içinde 3’üncü kaza meydana geldi.

Jandarmanın kazayla ilgili tahkikatı sürüyor.

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