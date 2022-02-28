Rus füzesinin vurduğu Japon yük gemisi Yalova’da onarılacak

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Rus füzesi ile vurulan Japon şirkete ait Panama bandıralı yük gemisi Namura Queen’in onarımı Yalova’da gerçekleştirilecek.

26 şubat tarihinde Karadeniz açıklarında Rus füzesinin isabet ettiği yük gemisi dün İstanbul Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne girmişti. Akşam saatlerinde Çiftlikköy ilçesi açıklarına getirilen yük gemisi burada demir attı. Altınova ilçesindeki bir tersanede onarımı yapılacak Namura Queen’in gün içinde limana çekileceği öğrenildi.

Filipinli 20 mürettebattı bulunan Namura Queen’in kıç tarafına isabet eden roket sonucu bir mürettebat yaralanmıştı.

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