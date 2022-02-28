Bakan Yardımcısı Öncü’ye taleplerini ilettiler

Tekerlekli Sandalye Basketbol Kulüpler Birliği ve Yalova Ortopedikler Spor Kulübü Başkanı Alpaslan Erkoç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü’ye ilettikleri taleplerin olumlu karşılandığını söyledi.

Erkoç, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen ile Bakan Yardımcısı Öncü’ye yaptıkları ziyaretle ilgili bilgi verdi. Federasyon ve Kulüpler Birliği olarak proje geliştirdiklerini ve bununla ilgili de Öncü ile bir araya geldiklerini kaydetti. Öncü’nün imzasını taşıyan projelerin engelli bireylerin yaşam kalitesi arttırdığını belirten Erkoç, “Biz de hem federasyonumuz hem de kulüpler birliği olarak kendisini ziyaret edip dilek ve temennilerimizi iletirken ürettiğimiz projeleri kendisiyle paylaştık. Olumlu yaklaşımları ve sıcak kanlılığı ile Fatma hanım gönlümüzü aldı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Gelecek günlerde engellilerimize birçok müjdeyi kendisiyle birlikte açıklayacağız. Tüm adımlarımız engellilerimiz için” diye konuştu.

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