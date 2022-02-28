Mehmetçik üşümesin diye ördüğü çoraplarla herkesin yüreğini ısıtan Zeliha nine hayatını kaybetti

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Geçtiğimiz yıl soğuk hava şartlarında askerler üşümesin diye ördüğü 115 çift çorabı askerlere gönderen Zeliha nine 119 yaşında vefat etti.

Zeliha Barlas, Doğu’da görev yapan askerler için tek tek ördüğü yün çorapları 2021 Ocak ayında yazdığı mektup ile göndermişti. Mehmetçik’e verdiği moral ile herkesin içini ısıtan asırlık çınar Çiftlikköy ilçesindeki evinde yaşama gözlerini yumdu. Zeliha ninenin cenazesi öğle namazına müteakip Sultaniye Merkez Camiinden kaldırıldı. Cenazede Barlas’ın oğulları taziyeleri kabul etti. Mahalle Mezarlığında defnedilen Zeliha nineyi son yolculuğuna Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, yakınları ve ilçe halkı uğurlandı.

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