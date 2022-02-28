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AK Parti Yalova İl Başkan Vekili Girgin: “28 Şubat’ı bin yıl geçse de unutmayacağız”

İHA

AK Parti Yalova İl Başkan Vekili Koray Girgin, "28 Şubat için 'bin yıl sürecek' diyenler unutmasın ki 28 Şubat bin yıl sürmedi ancak biz 28 Şubat'ı bin yıl geçse de unutmayacağız." dedi.

AK Parti Yalova İl Başkan Vekili Girgin: “28 Şubat’ı bin yıl geçse de unutmayacağız”

AK Parti Yalova İl Başkan Vekili Koray Girgin, “28 Şubat için ‘bin yıl sürecek’ diyenler unutmasın ki 28 Şubat bin yıl sürmedi ancak biz 28 Şubat’ı bin yıl geçse de unutmayacağız.” dedi.
Girgin, İl Başkanlığı binasında Türk siyasi tarihine 'postmodern darbe olarak geçen 28 Şubat'ın 25'inci yıl dönümü nedeniyle basın toplantısı gerçekleştirdi.
28 Şubat postmodern darbesi ile milyonlarca insanın hayatının karartıldığını dile getiren Girgin, “Vesayetçi zihniyetle mücadelemiz biz var olduğumuz sürece devam edecek inşallah. 28 Şubat için ‘bin yıl sürecek’ diyenler unutmasın ki 28 Şubat bin yıl sürmedi ancak biz 28 Şubat’ı bin yıl geçse de unutmayacağız. Demokrasimize ve milli iradeye her zaman sahip çıkacağız. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, milletimizle beraber gösterdiğimiz mücadele bunun ispatıdır” dedi.
Basın açıklamasına parti yöneticileri ve üyeleri de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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