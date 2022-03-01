Nikâh masasında sürpriz doğum günü kutlaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nikâh masasında sürpriz doğum günü kutlaması

İHA

Nikâh masasında sürpriz doğum günü kutlaması

AK Parti Altınova eski Gençlik Kolları Başkanı Altınova İlçe Yönetim Kurulu üyesi Özkan Tekin, Sümeyye Aykan ile yapılan nikâh töreninde dünya evine girdi.
Özkan TekinSümeyye Ayhan çiftinin nikâhını kıyan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’a gelin ve damat tarafından sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleştirildi. Doğum günü pastasını kesen Başkan Oral, karşılaştığı sürprizden dolayı mutlu olurken genç çifte teşekkür etti.
MustafaEmine Tekin çiftinin oğlu Özkan ile Ahmet Mevlüde Ayhan Çiftinin kızları Sümeyye, Tavşanlı Belediyesi Düğün Salonu’nda gerçekleşen nikâh töreniyle dünya evine girdiler. Nikâh törenine; AK Parti MKYK Üyesi Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer, AK Parti İl ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, Yalova Belediye Başkanvekili Mustafa Tutuk, Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar ve davetliler katıldı.
Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ın kıydığı nikâhta AK Parti MKYK Üyesi Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş evlenme cüzdanını Sümeyye Ayhan’a verdi. Nikahın ardından genç çift Başkan Oral’a sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.
Oldukça duygulanan Başkan Oral, “Ben değerli kardeşlerimin bu mutlu gününe tanıklık etmek ve onların birlikteliğine ortak olmak için gelmiştim. Sağ olsunlar onlar benim doğum günümü kutladılar. Rabbim sizlere bir ömür mutluluk nasip etsin inşallah, çok teşekkür derim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Koltuk değneğinin içinden uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Koltuk değneğinin içinden uyuşturucu çıktı
AK Parti Yalova İl Başkan Vekili Girgin: “28 Şubat’ı bin yıl geçse de unutmayacağız”
YEREL HABERLER AK Parti Yalova İl Başkan Vekili Girgin: “28 Şubat’ı ...
Mehmetçik üşümesin diye ördüğü çoraplarla herkesin yüreğini ısıtan Zeliha nine hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Mehmetçik üşümesin diye ördüğü çoraplarla herkesin ...
Yalova’da 2021’de bin 879 evlilik, 668 boşanma yaşandı
YEREL HABERLER Yalova’da 2021’de bin 879 evlilik, 668 boşanma ...
Hersek Lagünü'nde Poyrazkuşu sevinci
YEREL HABERLER Hersek Lagünü'nde Poyrazkuşu sevinci
Bakan Yardımcısı Öncü’ye taleplerini ilettiler
YEREL HABERLER Bakan Yardımcısı Öncü’ye taleplerini ilettiler
Rus füzesinin vurduğu Japon yük gemisi Yalova’da onarılacak
YEREL HABERLER Rus füzesinin vurduğu Japon yük gemisi Yalova’da ...
Yalova Makine OSB kendi barajıyla su ve enerji ihtiyacını karşılayacak
YEREL HABERLER Yalova Makine OSB kendi barajıyla su ve enerji ...
Büyükgümüş, AK Parti Yalova İl Gençlik Kolları’nın konuğu oldu
YEREL HABERLER Büyükgümüş, AK Parti Yalova İl Gençlik Kolları’nın ...
Yalova Kent Ormanı’ndaki ahşap işletme yanarak kül oldu
YEREL HABERLER Yalova Kent Ormanı’ndaki ahşap işletme yanarak kül ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.