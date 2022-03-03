Başkan Temel’den emekli personele plaket

Esenköy Belediye Başkanı Mehmet Temel, emekli olan belediye personeline teşekkür plaketi verdi.
Başkan Temel, emekli olan Bülent Hiçyılmaz'ı makamında ağırladı. Fen işleri İmar bölümünde uzun yıllar görev yapan Hiçyılmaz’a bugüne kadar yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti ve ardından kendisine plaket takdim etti.
Hiçyılmaz, nazik davranışından dolayı Temel’e teşekküre etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.