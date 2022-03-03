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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altınova’ya sosyal konut yapılacak

İHA

Altınova, Hürriyet Mahallesi, Okullar Caddesi'ndeki Altınova Belediyesi'ne ait eski garajının bulunduğu alana TOKİ tarafından konut yapılması konusu Belediye Meclisinin ilk oturumunda görüşüldü.

Altınova’ya sosyal konut yapılacak

Altınova, Hürriyet Mahallesi, Okullar Caddesi'ndeki Altınova Belediyesi’ne ait eski garajının bulunduğu alana TOKİ tarafından konut yapılması konusu Belediye Meclisinin ilk oturumunda görüşüldü.
Okullar Caddesindeki yerin toplu konut yapılması kaydıyla Toplu Konut idaresi Başkanlığı (TOKİ)’ye devredilmesi, oy birliğiyle kabul edildi.
Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, yerin devrinin ardından yıl sonuna kadar TOKİ’nin çalışmalara başlayacağını ve sosyal konut projenin hayata geçirileceğini söyledi. AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar ile TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile yaptıkları görüşmede ilçeye ilk etapta 100 konutun yapılması konusunda anlaşmaya vardıklarını hatırlatan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Bu konutlar, TOKİ’nin öncelikli projesi olacak. Yer devrinin ardından yıl sonuna kadar inşaatlar başlayacak. İnşa edilecek konutlar sosyal konut tipi olacak ve TOKİ kar amacı gütmeyecek” dedi.
TOKİ’nin kuralları belli
TOKİ’den ev sahibi olanın kurallarının çok net ve kati olduğunu ifade eden Başkan Oral, “Kimsenin kafasında bir soru işareti olmasın. TOKİ’nin kuralları neyse Altınova’da da o uygulanacak. Bir takım söylentiler çıkmış. Bunların hiç biri doğru değil. Şartları uyan vatandaşlarımız müracaat edecek ve kura ile hak sahipleri belirlenecek” diye konuştu.
“Söz vermiştik, yerine getiriyoruz”
İlçenin önemli sorunlarından birisini daha çözüme kavuşturulacağını söyleyen Başkan Oral, “Toplu konut konusu ilçemiz adına önemli bir ihtiyaç. Bu ihtiyacı karşılamak için seçim döneminde söz vermiştik. Bir sözümüzü daha yerine getirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

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