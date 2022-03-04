Yalova Taşköprü’de saat kulesi için ağaç kesilmesine tepki

Taşköprü Belediyesi tarafından saat kulesi yapımı için beldedeki 2 ağacın kesilmesine vatandaşlar tepki gösterdi.
Yalova’nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde belediye ekipleri tarafından çınar ve çam ağacı kesildi. Kesimin Taşköprü’nün belde oluşunun 30’uncu yıl dönümü nedeniyle yapılacak saat kulesi nedeniyle olduğu bildirildi. Sosyal medyada vatandaşlar duruma tepki gösterdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.