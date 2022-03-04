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Yalova’da bariyere çarpan tırdaki külçe kurşun yola saçıldı

İHA

Yalova’da bariyere çarpan tırdaki külçe kurşun yola saçıldı

Yalova’da köprülü kavşak üzerinde bariyere çarpan tırın dorsesinden dökülen külçe kurşun yola saçıldı.

Alınan bilgiye göre, İzmit istikametinden gelen A.A. yönetimindeki 10 AEJ 589 plakalı tır, Tonami Meydanı’nda köprülü kavşaktan geçtiği sırada bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle dorsede bulunan külçe kurşunlar yola saçıldı. Bölgede Yalova Emniyeti Trafik Şubesi ekipleri köprülü kavşakta güvenlik önlemi aldı. Bu sırada köprü üzerindeki trafik tek şeritten verildi. Külçe kurşunlar yaklaşık 2 saate dorseye doldurulurken bu sırada Yalovaİzmit karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

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