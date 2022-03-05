Altınova Meclisi’nden Pakistan'daki cami saldırısına kınama

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Yalova'nın Altınova Belediye Meclisi 2022 Mart ayı oturumları, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ın başkanlığında tamamlandı. Meclis toplantısında, Pakistan‘ın Peşaver kentinde camiye düzenlenen saldırı kınandı.

Altınova Belediye Meclisi, Peşaver kentinde Şiilere ait bir camiye yönelik bombalı saldırıyı kınadı. Meclis toplantısı saygı duruşuyla başladı.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral’ın başkanlığında yapılan 2022 Mart Meclis toplantısında gündem maddeleri ele alındı. Meclis Üyeleri; Fevzi Arıcı, Bilal Ok, Birol Bayram, Ali Saruhan, Hasan Karabacak, Şaban Cineviz, İlknur Bayraktar, Erol Aydın ve Hüseyin Ekin Meclis Toplantısında hazır bulundu. Meclis toplantısında gündem maddeleri görüşülürken, komisyonlardan gelen maddeler ele alındı.

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