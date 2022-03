AFAD'ın 2022 hedefi 20 bin gönüllü

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Gönüllü ve Bağışçı İlişkileri Daire Başkanı Mehmet Akif Can, 2022’de 20 bin gönüllü sayısına ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Yalova Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından 17 Mart Deprem Haftası münasebetiyle "Afetlerde Gönüllülüğün Önemi" konulu bir panel düzenlendi. Yalova Üniversitesi İİBF 15 Temmuz Konferans Salonu’nda gerçekleşen panele konuşmacı olarak katılan Daire Başkanı Can, depreme karşı vatandaşların bilinçlendirilmesinin önemine dikkati çekti.

Can, gönüllülüğün bu konuda kritik bir rol oynadığını ifade etti. Risklerin belirlenmesi ve çözümü aşamalarında, 2021 yılında Türkiye genelinde 5 bin gönüllünün mevcut bulunduğunu aktaran Can, 2022 yılı için 20 bin gönüllüyü hedeflediklerini söyledi.

Panel, AFAD gönüllülük kartlarının protokol tarafından temsilcilere dağıtılmasından sonra devam etti.

Vali Muammer Erol, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Mustafa Bakçepınar, AFAD İl Müdürü Doğan Toncer de programı takip etti.

