Bağımlılığa savaş açtılar

Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, bağımlılığa karşı savaş açtıklarını söyledi.

Altınova’da madde kullanımı ve bağımlılığı konusunda ciddi çalışmalar yaptıklarını ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “İlçemizde bulunan tüm lise öğrencilerine, velilerimize ve ilçe halkımıza yönelik madde bağımlılığı konusunda seminerler düzenledik. En önemli sorunların başında gelen bağımlılık konusunda çalışmalarımız aralıksız devam edecektir. İlçemiz genelinde her türlü olumsuzlukla mücadelede gösterdiğimiz hassasiyeti, çocuklarımızın ve gençlerimizin akıl, beden ve ruh sağlığını tehdit eden her türlü olumsuzlukla mücadele konusunda kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Yeşilay Haftası’nı kutluyor. Tüm vatandaşlarımıza sigara, alkol ve madde bağımlılığından uzak, sağlıklı ve mutlu bir hayat diliyorum” diye konuştu.

Türkiye'de alkol ve uyuşturucu madde kullanımına karşı olanlar tarafından 5 Mart 1920 tarihinde kurulan ve daha sonra Yeşilay Derneği adını kullanan Hilâli Ahdar Cemiyeti’nin kuruluş tarihi olan 1–7 Mart, ülkemizde her yıl “Yeşilay Haftası” olarak kutlanmaktadır.

